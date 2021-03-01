Yurt dışından gelenlere PCR testi zorunluluğu devam edecek
|01 Mart 2021 23:50
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Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hudut kapılarından yurda girenlerin '
PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması sürdürülecek.
Uygulamada yurt dışından gelenlerin negatif test ibraz etme zorunluluğu var.
72 saat içerisinde yapılmış ve negatif PCR testi ibraz edemeyenler geri dönüş haklarını kullanabildiği gibi Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste karantinaya alınıyor.
Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğü'nün göstereceği yerlerde karantinaya yerleştiriliyor.
Kapıkule'de de ekiplerin çalışması sürüyor
Avrupa'dan gelenlerin en çok kullandığı sınır kapısı Kapıkule'de de Sağlık Müdürlüğü personeli uygulama kapsamında kontrollerine devam ediyor.
Pasaport kontrol peronunda görev alan ekipler işlemlerin hızlı yürütülmesi için çaba gösteriyor. Burada pasaport işlemi yanında ibraz işlemi de aynı anda gerçekleştiriliyor.
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