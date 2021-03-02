TÜİK Başkanlığına Sait Erdal Dinçer atandı

MEB, KURALLARI NETLEŞTİRMELİ KEYFİYETE İZİN VERMEMELİ Milli Eğitim Bakanlığı Covid-19 salgını süresince, Bakanlık politikalarının nasıl belirleneceğine ilişkin olarak bir bilim kurulu oluşturmamıştır. Uygulamada ise sorunlar yaşanmakta olup, bu sorunlar iller arası uygulama farklılığı ortaya çıkmakta ve motivasyonu bozmaktadır. Yaşanan sorunların çözümü için kuralların netleştirilmesi gerekmektedir.