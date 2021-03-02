TÜİK Başkanlığına Sait Erdal Dinçer atandı
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına,2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Sait Erdal DİNÇER görevlendirilmiştir.
|02 Mart 2021 01:21
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2 Mart 2021 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 31411
ATAMA KARARI
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Sait Erdal DİNÇER görevlendirilmiştir.
1 Mart 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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