Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik.
|02 Mart 2021 01:23
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2 Mart 2021 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 31411
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 71
MADDE 1- 7 sayılı Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Milli Savunma Bakanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sanayi ve Teknoloji Bakanı," ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
1 Mart 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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