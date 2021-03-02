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Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik.
 02 Mart 2021 01:23
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Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

2 Mart 2021 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31411

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 71

MADDE 1- 7 sayılı Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Milli Savunma Bakanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sanayi ve Teknoloji Bakanı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

1 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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