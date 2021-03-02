TBMM kararları Resmi Gazete'de
Kişisel Verileri Koruma Kurulunda (KVKK) boşalacak üyelik için gerçekleştirilen seçim ile küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
|02 Mart 2021 02:27
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KVKK üyeliğine AK Parti kontenjanından İsmail Aydın seçildi.
Komisyon
İklim değişikliği, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik kurulan komisyon, 19 üyeden oluşacak ve çalışma süresi başkan, başkan vekili, sözcü ve katip seçiminin ardından 3 ay olacak.
Komisyon gerektiğinde Ankara dışında da görev yapabilecek.
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