İstifa etti mi ettirildi mi?
|02 Mart 2021 06:15
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Taciz ve tecavüz skandallarını örtbas etmeye çalışan CHP'de bu sefer Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla bir deprem yaşandı. Sosyal medya üzerinden istifasını açıklayan Sancar, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.
ÇEKİNDİĞİNİZ NEDİR?
Ancak istifanın ardından CHP'li Gürsel Tekin'den gelen "İstifa siyasi değil" açıklaması kafaları karıştırdı. Tekin, "Kendisini aradım fakat ulaşamadım. Herhangi bir siyasi oluşumdan dolayı istifa etmiş değil. Yarın öbür gün kamuoyuna yansır" açıklamasını yaptı. Tekin'in açıklaması kulislerde "CHP yönetimi, olayı üzerinden atmaya çalışıyor" yorumlarına neden olurken Sancar'ın istifa nedeninin açıklanmaması "Çekindiğiniz nedir?" sorusunu akıllara getirdi.
'AYIP' SKANDAL
Gazeteci Yalçın Bayer de istifaya ilişkin "Denizli Milletvekili Teoman Sancar CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İşin başka bir tarafı varmış! Bizi arayan CHP'liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. 'Ayıp' diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP. İnce ve Yarkadaş haklı mı çıkıyorlar ne!" mesajını paylaştı.
KASET BASKISI YAPILDI
Öte yandan Şifre Haber'e konuşan Sancar da, kendisine komplo kurulduğunu iddia
etti. Sancar şunları söyledi: "Kaset var diye, baskı oluşturuldu. Gerekli
yerlere şikayetimi yaptım. Her türlü iftiraya, ayrı ayrı belgeleriyle cevap
vereceğim. Komplo var, bu komployu bozacak olan da benim. Bir kaset falan ortaya
çıkarsa, çıktığında da tüm bu ahlaksızca saldırılara karşı, en kısa zaman içinde
öyle yazılı açıklama yaparak da değil, medyanın karşısına çıkıp tek tek cevap
vereceğim."
Mektuptaki kadar biliyoruz
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, istifa ile ilgili, "Sayın milletvekili istifasını açıkladı. İstifa tek taraflı bir müessese, istifasının nedenleri konusunda, istifa mektubunda ne varsa biz de onu biliyoruz" dedi.
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