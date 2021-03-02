Pandemiye karşı tekno icat rüzgarı

Milliyet'ten Hanifi Baş'ın haberine göre: Pandemi döneminde teknoloji, inovasyon ve teknoparkların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu dönemde koronadan korunmaya yönelik inovasyonlarıyla öne çıkan teknoparklardan biri Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) teknoparkı oldu.

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, pandemiyle beraber dünyada ve Türkiye'de inovasyon odaklı çalışmaların arttığını söyledi. Yılmaz, "Özellikle Ar-Ge faaliyetleri yürüten firmalara sağlanan destekler teknoparkların yeni normale dönüş çabalarındaki katkısını artırdı. Bu durum, ülke ekonomisine ve yatırımcıların bu iş fikirlerine olan ilgisine olumlu yansıdı. Kovid-19'la mücadeledeki en büyük yardımcımız teknoloji oldu. Yenilikçi tetkik, tanı ve tedavi yöntemleri bulmaya yardım eden teknoparkların önemi arttı" dedi.

Teknoparklar olarak salgının olumsuz etkilerinin önlenmesi için mücadeleyi sürdürdüklerini dile getiren Yılmaz, "Türkiye'nin de içinde bulunduğu küresel aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının bir parçası olmak için çalışıyoruz. Sosyal ve toplumsal etkileri giderecek yenilikçi fikirleri bütün teknoparklar olarak önemsiyoruz. Araştırma desteklerini de artırıyoruz. Teknoparkların çevik yönetim becerisini, düşünme, yönetme, üretme ve harekete geçme hızını pandemiyle güçlü bir şekilde deneyimleme fırsatı yakaladık. Teknoparkların salgınla mücadele kapsamında geliştirdikleri ürün ve hizmetler, otonom sağlık teknolojileri, uzaktan çalışma, eğitim teknolojileri ve dijital çalışma alanları, siber güvenlik, finansal teknolojiler de önemli katkılar sunuyor" diye konuştu.

Yatırım hız kesmedi

Yılmaz, pandeminin yatırımlar üzerindeki etkisiyle ilgili olarak, "Küresel pandemiye karşın yatırımcılar, temkinli davranmak yerine yeni iş alanlarına odaklandı. Teknoloji, dijital hizmet, oyun ve sağlık şirketlerine yatırımcı ilgisinin önemli ölçüde arttığı gözlemlendi. 2021'de de girişimcilik ekosisteminin daha fazla yatırım çekeceği düşünülüyor. En çok yatırımın oyun, fintek, e-ticaret, haberleşme, mobil uygulamalar, elektrik-elektronik ve sağlık teknolojilerinde olacağı öngörülüyor" diye konuştu.

'Girişim sermayesi fonu kuruyoruz'

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, 2021 hedefleriyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Girişimcilerin en çok ihtiyacı olan kaynak finansman. 2021 planlarımız arasında Türk girişimlerine yatırım yapmak üzere girişim sermayesi yatırım fonu veya ortaklığı kurmak var. Bu konuda çalışmalarımıza başladık, kısa zamanda girişimlere yatırım yapmaya başlayacağız. Yapacağımız dijital dönüşüm altyapı yatırımları ile 1.2 milyon metrekarelik bir alanda Smart Campus oluşturup, teknopark firmalarımıza büyük bir simülasyon alanı kazandıracağız. Bu alanda insansız kara, hava ve deniz araçlarının simülasyonlarını gerçekleştirebilecekleri, nesnelerin interneti konusunda büyük bir laboratuvar ortamı kurmuş olacağız. Zaten en büyük prototip atölyesine sahibiz ama bunu yaklaşık beş kat büyütüp bir inovasyon ve prototip atölyesi olarak, fikrini ürüne dönüştürmek isteyen tüm girişimcilerin hizmetine sunacağız. Hedefimiz, 2025'e kadar 1 milyar dolar ve üzeri değerlemeye ulaşan Türk firmalarını dünya sahnesine çıkarmak."

Onlarca inovatif çözüm geliştirildi

Tamer Yılmaz, YTÜ Teknopark'ın 2020 gündeminde ağırlıklı olarak salgından kaynaklanan sorunları aşmak için yapılan çalışmaların yer aldığını aktararak, "Yeni girişimlerin büyük kısmı sağlık teknolojileri alanında oldu. Ateş ölçerden dezenfektana, yüz siperliğinden antiviral yenilebilir kaplama sıvısına kadar birçok önemli inovatif çözüme imza atıldı. Bu süreçte e-menü geliştiren, akıllı aynalarla ürün deneme oranlarını azaltmayı hedefleyen, kasasız alışverişe olanak sağlayan, ürünlerin mağazaya gidilmeden görülmesini sağlayan, evde ya da ofiste nasıl duracağını gösteren firmalarımız oldu" dedi.