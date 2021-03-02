Yeni normalleşmede iş yerleri geceden hazırlık yaptı
|02 Mart 2021 07:54
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Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde de sadece cumartesi günü kaldırıldığı, restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, kıraathane, pastane, çay bahçesi gibi yerlerin ise çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde elli kapasite ile sürdürebileceği bildirildi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bazı iş yeri sahiplerinin geceden hazırlıklarını yaptığı görüldü. Fatih'te bir kebap salonunun çalışanları geceden masa ve sandalyelerini dezenfekte edip temizleyerek hazırlıklarını tamamladı.
"MUTLUYUZ, MÜŞTERİLERİMİZİ ÖZLEDİK"
Fatih'te bulunan bir kebap salonu yetkilisi Ahmet Gök, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, yüzde elli kapasiteyle sayın müşterilerimize hizmet vermek için gerekli hazırlıkları hijyen kurallarına uygulayarak hazırlığımıza başladık, bismillah diyerek. Sabah işimize bakacağız, sevgili müşterilerimizi bekliyoruz. İçleri rahat bir şekilde gelip yiyebilirler. Hijyen kurallarına uyarak hizmetimize devam etmekteyiz. Yaklaşık 4 aydır beklediğimiz bir karardı, mutluyuz yani. İşimizi de özledik, müşterilerimizi de özledik. Sabah 07.00 ile akşam 19.00 arası bekliyoruz müşterilerimizi. Akşam 19.00'dan sonra ise paket ya da gel al şeklinde devam edeceğiz" dedi.
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