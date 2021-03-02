Aynı çiğköfteciye yeni bir saldırı gerçekleşti, bu sefer kardeşi
|02 Mart 2021 07:58
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Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde, gece saatlerinde çiğ köfteci dükkanının önüne otomobille arkadaşlarıyla gelen ve G.Ş.'nin yakını olduğu öğrenilen bir saldırgan da iş yerinin güvenlik kamerasına ardından kapıya alkol şişesi fırlattı.
İş yeri çalışanına küfürler eden saldırgan, dükkanın camı kırılmayınca bu sefer de cama sehpa attı. İş yerinin camını kıran şüpheli, daha sonra iş yeri önündeki motosikleti tekmeleyerek zarar verdi.
Çiğköftecideki çalışan ise saldırgana "abi ben ne yaptım, benim suçum ne?" şeklinde karşılık verdi. Personeli dışarı çağıran saldırganı, daha sonra arkadaşları dükkanın önünden zorla uzaklaştırdı.
Olayın ardından iş yeri çalışanı 155'i arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İş yerine yapılan saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olaydan sonra kaçan, çiğ köftecideki çalışanı darbeden G.Ş'nin kardeşi H.Ş, eniştesi B.B. ile kardeşi D.B emniyet ekipleri tarafından Afyonkarahisar'a bağlı Sülümenli beldesindeki adreslerinde gözaltına alındı.
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