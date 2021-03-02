Pervin Buldan'ın 'Uşak' algısına Belediye Başkanı'ndan cevap
|02 Mart 2021 08:09
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PKK'nın dağ kadrosuyla yan yana poz veren, terör örgütünün siyasi kolu durumundaki HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yine insanların damarına basan bir paylaşıma imza attı.
Kişisel ve toplumsal sağlığın söz konusu olduğu koronavirüs risk haritasında dahi algı yapmaya çalışan Buldan, 'Düşük Riskli' olduğu için mavi ile gösterilen Uşak üzerinden mesaj vererek "Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık." ifadelerini kullandı.
"BÖYLE BİLİNE"
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın haritalı paylaşıma tepki göstererek "Burası vatan sevdalısı Efeler diyarı Aşıklar şehri Uşak. Virüslere olmadığı gibi terör örgütlerine de destekçilerine de yer yok. Böyle biline." dedi.
DİKKATLİ BAK. 11 BELEDİYENİN 10'U AK PARTİ'DE
Buldan'ın paylaşımını alıntılayan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ''Bu mavi senin bildiğin mavi değil AK partinin iki renginden biri. Dikkatli bak. 11 belediyenin 10'u AK partide'' paylaşımını yaptı.
"ŞEHRİMİZ HİÇ BİR VİRÜSE GEÇİT VERMEMEKTEDİR"
AK Parti Uşak eski Milletvekili Alim Tunç da sosyal medya paylaşımında "2 yıl 2 gün düşman işgalinde kalan Efeler Diyarı Uşak, 1 Eylül 1922'de işgalden kurtulmuştur. Şehrimiz hiç bir virüse geçit vermemektedir." ifadelerini kullandı.
BULDAN'IN TBMM'DEKİ FEZLEKE DOSYASINDA YOK YOK
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında 'Dokunulmazlıklarının kaldırılması' istemiyle TBMM'ye sunulan fezlekede 2 dosya var.
Birincisinde "Kobani soruşturması" kapsamında hazırlanan fezlekede "devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma", "adam öldürme", "adam öldürmeye teşebbüs", "yağma", "bayrak yakma" gibi suçlamalar yer alıyor.
Buldan'ın ikinci fezlekesinde "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Beştaş'ın ikinci fezlekesinde "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Temelli'nin ikinci dosyasında "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamaları yöneltiliyor.
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