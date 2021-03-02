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Kilosu 750 lira! Sadece fotoğraf çekebildiler

Yılın ilk hasadı yeşil erikler, Mersin'den Antalya'ya geldi, ancak kilosu 750 liradan satışa sunulan ve çeyrek altını geçen fiyatını görenler hayrete düşerken, cep telefonuyla video ve fotoğraf çekmekle yetindi.
 02 Mart 2021 08:55
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Kışın zincir marketler ile bazı manavlarda bulunabilen yeşil erik, geçen hafta ilk olarak Mersin'de hasat edildi. Antalya'da henüz hasadı gerçekleşmeyen erik için çok sayıda anne adayının aşermesi nedeniyle bazı tüccarlar ile işletmeler küçük paketler halinde eriği satışa sunuyor. Antalya Toptancı Hali'ndeki komisyoncu ve ihracatçı Fatih Yılmaz, özel aracıyla gittiği Mersin'den 11 koli halinde 15 kilo yeşil erik alarak, Antalya'ya getirdi.

Kilosu 750 liradan satışa sunulan ve 700 liralık çeyrek altını geride bırakan erikler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. İlk hasat yeşil erikleri gören vatandaşlar, cep telefonuyla fotoğraf ve video çekmekle yetindi. Eşinin aşermesi halinde çaresiz alacağını anlatan Uğur Oluk, fiyatının çeyrek altını geçtiğini duyunca eriğin videosunu çektiğini söyledi.

'BU KADAR PAHALISINI İLK KEZ GÖRDÜM'

Eşi hamileyken bir defasında şeftali aşerdiğini ve 150 liraya şeftali aldığını ifade eden Erdoğan Alpınar ise bu kadar pahalı eriği ilk defa gördüğünü, ancak fotoğrafını çekebildiğini söyledi. Kilosu 750 liradan 1 kilo eriği eşinin aşermesi halinde alacağını söyleyen Alpınar, "Bir şeftaliye 150 lira vermiştim. Erik de alırım aşermesi halinde. Bu kadar pahalı eriği görünce ben de fotoğrafını çektim" dedi.

İlk hasat erikleri Antalya'ya getirebilmek için önceki gün akşam saatlerinde yola çıktığını ve 500 kilometre yol gidip Mersin'den satın altığını belirten Fatih Yılmaz, Antalya'ya ilk hasat eriği Mersin'den getiren firmanın sadece kendileri olduğunu söyledi. Aracından indirdiği eriklerin büyük ilgi görmesine şaşırdığını da kaydeden Yılmaz, "Aşeren anne adaylarına hizmet kapsamında bunu yapıyoruz. Toplamda 1000 kilometre yol yaptım. 750 liradan satışa sunduk kilosunu. 1 kilo eriği kimse alamayacağı için 50 liralık paketler yaptık. Çeyrek altın bugün 700 liralarda. Ancak erik çeyrek altını geçti." dedi.

3 erik alıp 20 lira vermek isteyenlerin de olduğunu ifade eden Yılmaz, anne adaylarını boş çevirmemek adına böyle bir hizmet yaptıklarını ve hazırda bekleyen 3 sipariş olduğunu kaydetti.
DHA
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