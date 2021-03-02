Yeraltı suyunda petrol izi aranacak

İstanbul Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Bakırköy'de bir akaryakıt istasyonunun deposundan sızıntı olan bölgedeki yeraltı sularında petrol türevi kirlilik kalıp kalmadığını tespit etmek için çalışma yapacak. Ataköy semtinde yaklaşık 10 yıl önce butik otel inşaatının temeli kazılırken akaryakıta rastlandı. Yapılan incelemelerde, otele komşu olan akaryakıt istasyonunun deposundan sızıntı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine akaryakıt şirketi ciddi bir yatırımla bölgedeki sızıntı problemini çözdü. Bu çalışmaları da denetleyen İstanbul Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, bölgede devam eden metro çalışmalarını da dikkate alarak yer altında eser miktarda da olsa petrol kalıp kalmadığını tespit etmek için ihale düzenleyecek.

Saha çalışması, iki akaryakıt istasyonu ve Bakırköy-Kirazlı Metrosu inşaatının Bakırköy İDO makas yapısının bulunduğu alanda yapılacak. Metro çalışmasının yapıldığı alan ana merkez olacak şekilde sondaj makinesiyle maksimum 15 metre derinliğinde açılacak olan 20 yeraltı suyu kuyusu kalıcı gözlem kuyusuna dönüştürülecek. Bu kuyulardan 25 adet yeraltı suyu numunesi ve 8 adet toprak numunesi alınacak. Yetkililer, geçmişte meydana gelen sızıntı sonrası bölgede kapsamlı bir çalışma yapıldığını belirterek eser miktarda da olsa herhangi bir petrol türevi kirlilik kalmadığını tespit etmek için "tedbir amaçlı" çalışma yapılacağını belirtti. Bölgedeki metro çalışması dikkate alınarak böyle bir çalışma yapıldığı kaydedildi.