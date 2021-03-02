Kayseri'de mesai saatlerine düzenleme
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "İlimizde kamuda mesai saatleri yarından itibaren 08:30-12:30, 13:30-17:30 olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı
|02 Mart 2021 08:42
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