Kayseri'de FETÖ soruşturmasında 10 zanlı hakkında gözaltı kararı
Kayseri merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
|02 Mart 2021 09:15
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Kayseri merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlenen, muvazzaf ve daha önce ihraç edilmiş askeri personelin aralarında bulunduğu 10 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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