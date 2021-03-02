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Soylu'dan 'Kontrollü normalleşme dönemi' açıklaması

Soylu: Milletimizin fedakarlığıyla bu süreci birlikte atlatacağız
 02 Mart 2021 09:24
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Soylu'dan 'Kontrollü normalleşme dönemi' açıklaması

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçileceğini, bu sürecin kurallara uyumla atlatılacağını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizin risk düzeyine göre 'Kontrollü Normalleşme' döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak hep birlikte..."
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