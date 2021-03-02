1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor

Çanakkale'de göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor
 02 Mart 2021 09:26
+Aa- Yazdır
Meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarmak amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.

Kalkım beldesi Karaaydın köyünde kurşun madeni çıkarılan ocakta arama kurtarma çalışmasını İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordine ediyor.

Jandarma ekiplerinin de bulunduğu bölgede, ocakta mahsur kalan Gazi Baytimur'a ulaşılmaya çalışılıyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ile bölgeye gelerek maden ocağının yetkilileri ve kurtarma ekiplerinden bilgi aldı. Vali Aktaş'a, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş da eşlik etti.

İlçedeki maden ocağında dün öğleden sonra yaşanan göçükte bir işçinin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışması başlatmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Van, Bitlis ve Muş'ta 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
02 Mart 2021 10:09		 Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı
02 Mart 2021 09:55
Kilosu 750 lira! Sadece fotoğraf çekebildiler
02 Mart 2021 08:55		 Depreme karşı 3 adım
02 Mart 2021 08:19
Yeni normalleşmede iş yerleri geceden hazırlık yaptı
02 Mart 2021 07:54		 Yerli bakıcılardan şikayet: Ücretli esir muamelesi yapılıyor
02 Mart 2021 07:36
Kısıtlamalar kısmen kalktı, havalar nasıl olacak? - Haritalı
02 Mart 2021 06:30		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
02 Mart 2021 00:07
Ebevenler dikkat! 5 bebek pudrasında asbest bulundu
01 Mart 2021 23:30		 Güzellik merkezinde kabusu yaşadı
01 Mart 2021 23:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:31 - PKK ile çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Furkan Umut şehit düştü10:28 - Yargıtay'dan kıskançlık kararı: Kadına tazminat ödenmeli10:24 - Yüz yüze eğitim başladı!10:17 - Bu kez 'Kocan cinayet işledi' diyerek dolandırdılar10:14 - Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 3 Suriyeli yakalandı10:13 - 'Yeni anayasa için ortak niyet varsa elimi taşın altına koymaya hazırım'
10:11 - Borsa güne yatay başladı10:10 - HDP'li Karaçoban Belediye Başkanı ve şoförü gözaltına alındı10:09 - Van, Bitlis ve Muş'ta 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:03 - Sınıf değişikliğinde hangi sınıf ve hangi ek gösterge esas alınarak emeklilik kazanılır?10:03 - 2021 YKS başvuruları için son gün10:02 - Adalet Bakanı Gül: Bugün yeni ve sivil anayasa çalışmaları için milat
09:58 - İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, piyasa hareketlendi09:56 - Kaybolan Jandarma Tim Komutanını arama çalışması sürüyor09:55 - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı09:52 - Kültür Bakanlığının sözleşmeli sanatçı alım sınavı 5 Nisan'a ertelendi09:50 - Mısır'dan Türkiye açılımı
09:49 - YKS Başvurularında son gün
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aynı çiğköfteciye yeni bir saldırı gerçekleşti, bu sefer kardeşi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi
Pervin Buldan'ın 'Uşak' algısına Belediye Başkanı'ndan cevap
TÜİK Başkanlığına atama yapıldı
Kılıçdaroğlu'nun para desteği sözü verdiği parti
Eylem Planı'nda 9 amaç, 49 hedef, 11 adım
Zincir marketler atık toplayacak
Kayseri'de mesai saatlerine düzenleme
Kripto paraya, MASAK bloke koydu! Hazine çalışma başlattı
İstifa etti mi ettirildi mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
werner heisenberg 1
önümüzdeki aylara bakacağız 1
Ali mühendis 2
çarnaçar 2
paşinyan 2
pozii 2
löküs 4
Canlı ders 3
1990 lı yılları anımsamak 7
1 mart 2021 bakanlar kurulu açıklamaları 2
SON İLANLAR
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Zonguldak KDZ Ereğli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Niğde Ulukışla Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Gülşehir SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam