Meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor
|02 Mart 2021 09:26
|+Aa- Yazdır
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarmak amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.
Kalkım beldesi Karaaydın köyünde kurşun madeni çıkarılan ocakta arama kurtarma çalışmasını İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordine ediyor.
Jandarma ekiplerinin de bulunduğu bölgede, ocakta mahsur kalan Gazi Baytimur'a ulaşılmaya çalışılıyor.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ile bölgeye gelerek maden ocağının yetkilileri ve kurtarma ekiplerinden bilgi aldı. Vali Aktaş'a, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş da eşlik etti.
İlçedeki maden ocağında dün öğleden sonra yaşanan göçükte bir işçinin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışması başlatmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Van, Bitlis ve Muş'ta 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
02 Mart 2021 10:09
|Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı
02 Mart 2021 09:55
|Kilosu 750 lira! Sadece fotoğraf çekebildiler
02 Mart 2021 08:55
|Depreme karşı 3 adım
02 Mart 2021 08:19
|Yeni normalleşmede iş yerleri geceden hazırlık yaptı
02 Mart 2021 07:54
|Yerli bakıcılardan şikayet: Ücretli esir muamelesi yapılıyor
02 Mart 2021 07:36
|Kısıtlamalar kısmen kalktı, havalar nasıl olacak? - Haritalı
02 Mart 2021 06:30
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
02 Mart 2021 00:07
|Ebevenler dikkat! 5 bebek pudrasında asbest bulundu
01 Mart 2021 23:30
|Güzellik merkezinde kabusu yaşadı
01 Mart 2021 23:20