Kılıçdaroğlu'nun para desteği sözü verdiği parti

Övür, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim çelebi ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

İşte Övür'ün para desteğine dair yazısının ilgili bölümü

Hafta sonu Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yle partinin İstanbul İl Başkanlığı'nda buluşunca hem dünü hem de bugünü konuştuk. Kısa sohbette, Başkan Erdoğan'ın yeni anayasa önerisine sıcak baktığını, Türkiye'nin sivil yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Çelebi, son dönemde bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla buluştuğunu anlatırken, sözü 2017 referandumuna getirerek o süreçte yaşadığı ilginç bir olayı anlattı:

"O tarihte referanduma 'hayır' dediğimiz için Kemal Bey'le de bir araya geldik. Parti olarak mali gücümüzün yetersiz olduğunu, illeri dolaşmamız için bize destek olmalarını istedik. O da 'Bir hesap çıkartın, ne gerekirse yardımcı oluruz' dedi. Hatta TÜSİAD'ın da yardım ettiğini söyledi. Ben de bir hesap yaptırdım ve 450 bin liraya ihtiyacımız olduğunu söyledim. Bunu az bularak, 'Biz, partimiz için 12 milyon lira ayırdık. Sizin için de gereken neyse arkadaşlar yapsın' diye talimat verdi ve beni yetkili arkadaşlarına gönderdi. Ancak o yetkili arkadaşlarıyla birkaç kez görüşmemize rağmen o parayı alamadık."

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