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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 02 Mart 2021 09:41
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,29907,3000
Avro8,77908,7800
Sterlin10,090010,1400
ANKARA
ABD Doları7,27007,3300
Avro8,74008,8100
Sterlin10,040010,2400
Anadolu Ajansı
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