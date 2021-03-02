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İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, piyasa hareketlendi

Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, ikinci el araç piyasasının düşüşe geçmesiyle piyasaların hareketlendiğini belirtti. Koçaçoğlu, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak araçlarını yetkili bayilerden almasını istedi.
 02 Mart 2021 09:58
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Salgın döneminde geçen yıl vatandaşların toplu taşımadan kaçınmak için otomobil almaya yönelmesi ve haziran ayında kamu bankalarının uygun faizle başlattığı kredi kampanyasıyla birlikte ikinci el piyasasında ciddi bir talep ve fiyat artışı yaşandı. Ancak yeni yılla birlikte ikinci elde fiyatlar düştü. Kurlardaki düşüşle birlikte bazı araçlarda yüzde 20-25'e ulaşan fiyat değişimleri yaşandı. İkinci elde piyasa hareketlenirken, oto galericilerden dolandırıcılık uyarısı geldi. Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, vatandaşların araçlarını yetkili bayilerden almasını istedi.

'NORMALLEŞME İLE PİYASALAR HAREKETLENECEK'

İkinci el araçların fiyatlarının normale döndüğünü belirten Koçaçoğlu, "Fiyatlardaki artışın ardından düşüş yaşanması normal. Fiyatlar normal seyrine geldi. Araç alım satımı yapılabilir şu an. Otomotiv sektörünün tümünde düşüş söz konusu. Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar, araç alım satımını canlandıracak. Normalleşme ile beraber piyasa daha da hareketlenecek" dedi.

'İKİNCİ EL OTOMOBİL, YATIRIM ARACI HALİNE GELDİ'

İkinci el otomobil sektörünün şu an bir yatırım aracı haline geldiğini ifade eden Koçaçoğlu, "İnsanlar döviz gibi araba alıp ellerinde bulunduruyorlar. Dövizde yaşanan artış ve düşüşler gibi ikinci el otomobillerin de fiyatların değişkenlik göstermesi normal. Bu da araçların fiyatlarının artmasında bir etken" diye konuştu.

'ARACI YETKİ BELGESİ OLAN YERLERDEN ALIN'

Vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyaran Koçaçoğlu, şunları söyledi:

"Vatandaşlar internet üzerinden araç alımı yaparken, yetki belgesine dikkat etsin. Bu belgeye sahip olanlar devletin denetiminden geçmiş işletmelerdir. İnternet üzerinden alım yapılırken dolandırıcılık yapılıyor. Alıcı olan kişilerin tercihleri, bu durumu belirleyecek. Piyasa fiyatının altında araç buldum diye sevinenler dolandırılmaya müsait. Öncelikle yetki belgesi olup olmadığı kontrol edilmeli. Kaç yıldır sektörde oldukları, iş yerlerinin kaldırım üzerinde mi yoksa oto galerici sitesinde mi bakılmalı. İkinci el araç alacaklar öncelikle TSE belgeli firmadan ekspertiz yaptırsınlar. Artık araç alım satımında garanti veriliyor. Bu da alıcıyı koruyor."
DHA
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