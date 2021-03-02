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Ormanda 2 bin cep telefonu bulundu

Kayseri'de doğaya yürüyüşüne çıkan vatandaşlar ormanlık alanda 2 binden fazla yakılmış cep telefonu buldu. Olayın ihbar edilmesi üzerine jandarma yakılan cep telefonlarını delil torbalarına koyarak karakola götürdü. Bylock yüklü olduğu ve cep telefonlarının 15 Temmuz Darbe girişiminden 1 ay sonra yakıldığı iddia edildi.
 02 Mart 2021 09:46
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Ormanda 2 bin cep telefonu bulundu

Kayseri'nin İncesu İlçesi Kızılören Mahallesi'nde ormanlık alanda hafta sonu doğaya yürüyüşü yapan vatandaşlar, çeşitli marka ve modellerde 2 binden fazla yanmış cep telefonu buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma bölgeyi kordon altına alarak çalışma başlattı.

CEP TELEFONLARINA KRİMİNAL İNCELEME YAPILACAK

Bir kısmı toprağa gömülü olan ve çoğunluğu ise geniş bir alana yayılmış halde bulunan cep telefonları, olay yeri inceleme ekipleri tarafından tek tek toplandı. Cep telefonlarından hasır durumu az olanlar ayrıştırılarak delil poşetlerine konuldu. cep telefonları terör savcısının talimatıyla kriminal inceleme yapılmak üzere karakola götürüldü.

Elektronik devreleri yada İMEİ numaraları silinmeyen cep telefonlarının kimlere ait olduğu belirlenecek. Devreleri yanmayan cep telefonlarının çalıştırılması halinde ise örgütü yazışmalara ulaşılabilecek.

Ali Altunbaş
Sabah
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