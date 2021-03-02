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Kültür Bakanlığının sözleşmeli sanatçı alım sınavı 5 Nisan'a ertelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığının sözleşmeli sanatçı alım sınavı, 15 Mart'tan 5 Nisan'a ertelendi.
 02 Mart 2021 09:52
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Kültür Bakanlığının sözleşmeli sanatçı alım sınavı 5 Nisan'a ertelendi

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere yapılacak sözleşmeli sanatçı alım sınavının başlangıcının 5 Nisan 2021 tarihine ertelendiği bildirildi.

Sınavın başlangıç tarihinin 15 Mart 2021 olduğu duyurulmuştu.
Anadolu Ajansı
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