Adalet Bakanı Gül: Bugün yeni ve sivil anayasa çalışmaları için milat

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ NORMALLEŞME GENELGESİ İçişleri Bakanlığı, corona virüs salgını ile mücadelede yeni normalleşme süreci kapsamında alınan tedbirleri içeren genelge yayımladı. Buna göre, düşük ve orta risk grubundaki illerde lokanta ve kafeler sınırlı sayıda masa ve sandalye ve HES Kodu sorgulaması ile hizmet verecek.