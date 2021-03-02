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2021 YKS başvuruları için son gün

Başvurular internet aracılığıyla saat 23.59'da sona erecek
 02 Mart 2021 10:03
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2021 YKS başvuruları için son gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvurularının bugün sona ereceğini hatırlattı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2021-YKS için başvuruların internet aracılığıyla bugün saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı
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