Van, Bitlis ve Muş'ta 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
|02 Mart 2021 10:09
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Van'da olumsuz hava koşullarından dolayı 2 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Kapanan yolların açılması için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde de ana caddelerde çalışma yaptı.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Muş'ta 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yoğun kar nedeniyle merkezde 60, ilçelerden Bulanık'ta 55, Malazgirt'te 56, Varto'da 31, Hasköy'de 15 ve Korkut'ta 17 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.
Ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalara başladığını ifade eden Yentür, acil durumlar için bir ekibin de hazır bekletildiğini kaydetti.
Muş Belediyesi ekipleri de yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 25 köy yolunun açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.
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