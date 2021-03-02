HDP'li Karaçoban Belediye Başkanı ve şoförü gözaltına alındı
Erzurum'un Karaçoban ilçesinin HDP'li belediye başkanı Halit Uğun ve şoförü, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapma" suçundan gözaltına alındı.
|02 Mart 2021 10:10
|+Aa- Yazdır
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" iddia edilen Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve akrabası olan şoförü Yakup Uğun hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle ilçede düzenledikleri operasyonla belediye başkanı Uğun ve şoförünü yakaladı.
Gözaltına alınıp Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.HDP'li Erzurum Karaçoban Belediyesi'ne kayyum atandı
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|PKK ile çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Furkan Umut şehit düştü
02 Mart 2021 10:31
|Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 3 Suriyeli yakalandı
02 Mart 2021 10:14
|Kayseri'de FETÖ soruşturmasında 10 zanlı hakkında gözaltı kararı
02 Mart 2021 09:15
|Jandarma'da FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 44 gözaltı kararı
02 Mart 2021 09:08
|Muvazzaf rütbeliler dahil Kara Kuvvetlerinde FETÖ yapılanması: 24 gözaltı
02 Mart 2021 09:04
|FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 40 gözaltı kararı
02 Mart 2021 08:54
|6 ilde FETÖ operasyonu: 1'i doktor, 5 şüpheli gözaltında
01 Mart 2021 19:58
|FETÖ'nün darbe girişiminde bir dava daha istinafça uygun bulundu
01 Mart 2021 18:18
|Antalya'da 5 eski öğretmene FETÖ'den hapis cezası
01 Mart 2021 17:55
|Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan emekli tuğgeneral tutuklandı
01 Mart 2021 17:47