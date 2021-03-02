Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 3 Suriyeli yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 3 Suriyeli gözaltına alındı.
|02 Mart 2021 10:14
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinin Suriye sınırında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3 kişi tespit edildi.
Hudut birliklerince yakalanan 3 Suriyeli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu yakalanan S.M.K'nin, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu belirlendi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan terörist, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
Diğer kişilerin ise İl Göç İdaresi ekiplerince sınır dışı edildiği öğrenildi.
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