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Bu kez 'Kocan cinayet işledi' diyerek dolandırdılar

Sivas'ta evli kadını telefonla arayarak kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar, "Kocan cinayet işledi. Onu kurtarmak için evinde değerli ne kadar eşyan varsa ver" dediler. Korkan kadın hiç düşünmeden 45 bin TL değerinde altın bileziklerini dolandırıcılara teslim etti.
 02 Mart 2021 10:17
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Bu kez 'Kocan cinayet işledi' diyerek dolandırdılar

Olay geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Yenikarahisar köyünde meydana geldi. Evinde kocasının olmadığını fırsat bilen dolandırıcılar Nergis Kösedağ'ı telefonla arayarak kendilerini jandarma olarak tanıttı. Telefonda Kösedağ'a "Kocan cinayet işledi. Evinde değerli eşyan var mı ? Kocanı hapis girmekten kurtaralım" dediler. Duruma ilk önce inanmayıp telaşa kapılan Nergis bir süre sonra dolandırıcıların oyununa gelerek evinde kızının düğününden kalan yaklaşık 45 bin liralık bilezik olduğunu söyledi. Bu durum üzerine dolandırıcıların biri Nergis teyzeyi telefonu kapatmamasını söyleyip oyaladı, diğer dolandırıcı ise ticari taksiyle Nergis teyzenin evine gelip bilezikleri aldı. Geldiği gibi ticari taksiyle köyden ayrılan dolandırıcı yaklaşık 45 bin lira değerindeki bilezikleri alarak kayıplara karıştı. Dolandırıcının spor ayakkabısından durumun farkına varan Nergis teyze kocasının eve gelmesiyle büyük bir şok yaşadı. Dolandırıldıklarını anlayan çift jandarmaya giderek şikayette bulundu.

Dolandırıldığını geç fark etti

Dolandırıldığını geç fark eden Nergis, "Telefonla beni aradılar, 'Kocan bir cinayet işledi' dediler. Bende benim kocam bir cinayet işlemez dedim. 'İşlemiş, kimliği kadının ayağının altında şuanda kocanı karakola getirecekler' dediler. Bende beni kocamla görüştürün dedim. 'Tamam Nergis teyzeciğim' dediler. Gelecek diye beni çok oyaladılar. Sonra 'kocan geldi' dediler. Bende beni kocamla görüştürün dedim. 'Görüştüreceğiz Nergis teyzeciğim' diyerek oyaladılar. Köyün muhtarı da geldi dediler. Ama ben yine o sırada kocamla görüşmek istiyorum . 'Biz gelip senide götüreceğiz' dediler. Bende kocamla görüşmezsem gelmem dedim. 'Neyin var' dediler. Bende hiçbir şeyim yok dedim. Bir daha 'hiç mi bir şeyiniz yok' dediler bende sadece kızımın düğününden altını kaldı onlar var dedim. ' Biz geleceğiz sadece 3 bilezik ile kimliğini alacağız. Resmini çekip göndereceğiz' dediler. Tekrar telefon başına geçtim beni kocamla görüştürün bilezikleri verdiğimi söyleyeceğim dedim. Onlar da 'tamam teyzeciğim' deyip telefonu kapattılar. Bende öylece kaldım. Adam altınları aldı gitti. Şaşkın şaşkın gidince ayakkabılarına baktım ki spor ayakkabısı var. Eyvah bunlar beni telefonda işlettiler dedim. Jandarmaya şikayette bulunduk" dedi.

"Biz yandık başkaları yanmasın"

Nergis teyzenin kocası Süleyman Kösedağ, biz yandık başkaları yanmasın diyerek, " Ben o gün sabah kalktım Ulaş ilçesine gittim. Bu adamlar da benim evde olmayışımı fırsat bilip, hanımımı telefonla işletip dolandırmışlar. Ulaş ilçesinde aşağı yukarı 1-2 saat durdum. Hatta ben beldenin içine girdiğimde o ticari taksiyi gördüm. Ama ne bilim benim evime soyguna geldiklerini. Evime geldiğimde hanım beni görünce şok oldu. Benim karakolda olduğumu söylemişler. Hanıma biraz sitem ettim, ama olan olmuş dedim. Hanımın kimliğini alıp karakola gittim, başvuru da bulundum. En azından kimlikle bir sahtekarlık yapmasınlar dedim. Bunların bulunmasını istiyoruz. Biz yandık başkaları yanmasın" şeklinde konuştu.

Köy muhtarı uyardı

Köylerinde yaşanan dolandırıcılığın ardından köy sakinlerine uyarılarda bulunan Yenikarahisar köyü muhtarı Mustafa Deniz, "O sırada yenge yalnız burada. Süleyman abi Ulaş ilçesinde olduğunu söylemiş. Bizde buraya geldiğimiz de yenge olanı jandarmaya anlattı ama zaman geçti. Biz bulunmasını istiyoruz. Aynı zamanda köylü halkına sesleniyorum. İnşallah böyle hatalara düşmezler. Böyle durumlarda jandarma, muhtar var. Bunlara haber verirlerse çok memnun oluruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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