1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yüz yüze eğitim başladı!

Koronavirüsle mücadelede girilen normalleşme döneminin ardından bugün yüz yüze eğitim başladı. Koronavirüs risk haritasında, orta riskli iller arasında yer alan Kahramanmaraş'ta yüz yüze eğitim başladı.
 02 Mart 2021 10:24
+Aa- Yazdır
Yüz yüze eğitim başladı!

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir okullarından uzak kalan öğrenciler, bugün itibari ile okullarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuştu. Kahramanmaraş'ta yüz yüze eğitimin başladığı okullardan biri olan Hasan Balcı İlkokulu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrencilerin bir kısmı bayrak törenine katılırken, diğerleri İstiklal Marşı'nın sınıflarından okudu.

"BİRBİRİMİZİ ÖZLEDİK AMA BU SÜREÇTE SARILMIYORUZ"

Törende konuşan Okul Müdürü Hüseyin Daşcı, öğrencilerden temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını isteyerek, "Kesinlikle özel eşyalarınız arkadaşlarınızla paylaşmıyorsunuz. Temizliğimize özellikle dikkat ediyoruz, maskemizi ayarlıyoruz, mesafeye özellikle dikkat ediyoruz. Birbirimiz özledik ama bu süreçte sarılmıyoruz" dedi.

Okulların açılmasına öğrenciler kadar veliler de çok sevindi. He öğretenler hem de veliler okulların bir daha kapanmaması temennisinde bulunup en kısa sürede eski düzene dönülmesi temennisinde bulundu. Seyreltilmiş sınıflarda ders gören öğrencilerin mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meslek liselilerin yenilikçi iş fikirleri markaların ilgi odağı oldu
01 Mart 2021 16:56		 Meslek lisesi, kimyasal içermeyen, bitkisel dezenfektan üretti
01 Mart 2021 15:30
Polisler okul bahçelerine sosyal mesafe uyarı işaretleri çizdi
28 Şubat 2021 15:53		 Üniversitede üretilen organik süt ürünlerinin geliri bilimsel araştırmalara kaynak sağlayacak
28 Şubat 2021 11:44
Meslek liseleri artık ihracat yapıyor
27 Şubat 2021 16:30		 Yeni normalin adı: Hibrit eğitim
27 Şubat 2021 08:00
Gönüllü öğretmenler, radyodan öğrencilerine ders anlatıyor
26 Şubat 2021 11:08		 Üniversiteden 'personel alımı' açıklaması: Liyakat esaslarına göre yapılıyor
25 Şubat 2021 15:10
Öğretmenler öğrencilerinin motivasyonlarını arttırmak için klip hazırladı
22 Şubat 2021 12:36		 Cerrahpaşa tarihinin en büyük borç ödemesini yaptı
21 Şubat 2021 13:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:40 - YHT seferlerinde normalleşme başladı13:37 - Bakan Dönmez: Türkiye'nin bir sonraki enerji dönüşümü yeni teknolojilere geçiş13:29 - Türkiye otomotiv pazarı şubatta yüzde 24,2 büyüdü13:25 - Oğlunu keserek ağır yaralayan sağlık memurunun ifadeleri ortaya çıktı13:24 - Güneydoğu 'mavi'yken, Karadeniz neden kırmızı? Prof. Bülent Ertuğrul açıkladı13:17 - İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul depremi açıklaması: Uzak değil
13:16 - Instagram'a Clubhouse benzeri özellik eklendi13:11 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'dan HDP'ye inceleme13:04 - Haftalık 54 bin 95 vakanın yüzde 25'i Karadeniz Bölgesi'nde13:03 - WhatsApp'tan, Android kullanıcılar için yeni özellik13:02 - Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası karar için ertelendi
13:01 - Sigara kullanımı her 5 ölümden biriyle ilişkili13:00 - 1 milyon dolarlık sus payı isteyen kişi temizlikçi çıktı12:56 - Adana'da görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçi suçüstü yakalandı12:53 - Çeyrek altın ne kadar?12:51 - Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
12:46 - Sahte doktorun 'bitkisel ilaç' vurgunu! 180 bin lira dolandırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aynı çiğköfteciye yeni bir saldırı gerçekleşti, bu sefer kardeşi
Hamile kamu personeli, izinli sayılmaya devam edilecek mi?
Yüksek ve çok yüksek riskli illere Cumartesi serbestliği
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi
Pervin Buldan'ın 'Uşak' algısına Belediye Başkanı'ndan cevap
Kılıçdaroğlu'nun para desteği sözü verdiği parti
Kripto paraya, MASAK bloke koydu! Hazine çalışma başlattı
TÜİK Başkanlığına atama yapıldı
Zincir marketler atık toplayacak
PKK ile çıkan çatışmada Uzman Onbaşı şehit düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kirli sakal 2
şah rıza 4
arka sokaklar 4
Atomu parçalamak deyimi 3
Çalıkuşu 1
Maden suyu 4
ölüm ve ölüm nedenleri istatistikleri 2
inatci insan 1
halı yıkamak 3
şu an çalan şarkı 2
SON İLANLAR
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Zonguldak KDZ Ereğli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Niğde Ulukışla Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Gülşehir SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam