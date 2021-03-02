PKK ile çıkan çatışmada Uzman Onbaşı şehit düştü
PKK ile çıkan çatışma sonucunda Piyade Uzman Onbaşı Furkan Umut şehit düştü
|02 Mart 2021 10:31
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Şırnak'ta terör örgütü PKK ile çıkan çatışma sonucunda Piyade Uzman Onbaşı Furkan Umut şehit düştü.
Şehit Umut'un Elazığ'ın Baskil ilçesi Çiğdemli Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve ailesinin Malatya'da ikamet ettiği öğrenildi.
Şehidin cenazesi Malatya'da toprağa verileceği öğrenildi
Bakan Selçuk'un konuya ilişkin paylaşımı:
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