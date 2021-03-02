İstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması hususuna açıklık getirdi
|02 Mart 2021 10:41
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İstanbul Valiliği sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak açıklama yaptı.
Valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Cuma saat 21.00- ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00- ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur'' ifadelerini kullandı.
🟠 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması,TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 2, 2021
Cuma saat 21.00- ile Cumartesi 05.00 arasında ve
Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır.
Cumartesi günleri saat 05.00- ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur.
📌Genelgenin ayrıntıları için:
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