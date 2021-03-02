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Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 666 lira, Cumhuriyet altını 2.720 liradan satılıyor
 02 Mart 2021 12:53
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 407,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.706,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 405,10405,30407,50407,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.670,002.691,002.685,002.706,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 369,50373,50371,70375,70
Lira(Tam) Ziynet 2.609,002.629,002.624,002.644,00
Yarım Ziynet 1.305,001.315,001.312,001.322,00
Çeyrek Ziynet 652,00657,00656,00661,00
Anadolu Ajansı
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