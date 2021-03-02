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Yasaklar kalktı, paçacılara akın ettiler

Kahramanmaraş'ta yasakların kalkmasıyla açılan restoran ve kafeler müşteri kabul etmeye başladı. Vatandaşlar, kahvaltı için paçacılara koştu.
 02 Mart 2021 11:15
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Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir müşterilerine gel al ve paket servis ile hizmet veren Kahramanmaraş'taki lokantalar, saat 07.00 itibari ile müşteri kabul etmeye başladı.

Bu iş yerlerinden biri olan paçacılar da müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kahramanmaraşlılar ise sabah erkenden kahvaltı için paçacıların yolunu tuttu.

''MÜŞTERİLERİMİZ BİZİ ÖZLEMİŞ, BİZ DE ONLARA HİZMET ETMEYİ ÖZLEDİK''

Paça ustası Süleyman Sünbül müşterilerini çok özlediğini belirterek, "Çok şükür yasaklarımız kalktı. Kurban olduğum Allah bir daha bizleri bu tür şeylere düşürmesin, hastalığımız üzerimizden atsın inşallah. Sabah iş yerini açar açmaz müşterilerimiz gelmeye başladı. Müşterilerimiz bizleri özlemiş, bizler de müşterilerimize hizmet etmeyi özledik. Bismillah diyerek başladık" dedi.

''SİPARİŞ, YERİNDE YEME GİBİ OLUYOR''

Vatandaşlar, paçayı, paçacıda içmenin ayrı bir keyfi ve tadı olduğunu, yasaklar döneminde eve sipariş ettikleri paçanın gelene kadar ister istemez soğuduğunu belirterek yasakların kalkmasına çok sevindiklerini söyledi.

Kahvaltı için arkadaşıyla paçacıya gelenlerden Emrah Başaran, "Kahramanmaraş'ta olmazsa olmazlardan bir tanesi paçadır. Çoğu insanımız da kahvaltıyı paçayla yapar zaten ve bu bir gelenektir. Yasak varken uzaktan sipariş verdik öyle bir tat almaya çalıştık ama yerinde gelip yediğimiz kadar olmadı. Ama ülke genelindeki Covid-19 salgını nedeniyle mecburen bu duruma uymak zorunda kaldık" diye konuştu
DHA
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