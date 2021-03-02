Yüksek ve çok yüksek riskli illere Cumartesi serbestliği
İçişleri Bakanlığı, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını açıkladı
|02 Mart 2021 11:13
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İçişleri Bakanlığı yeni normalleşme sürecine dair 12 maddelik bir Genelge yayımladı.
Genelgeye göre,
1- Düşük ve orta riski grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Bu illerde, kısıtlama sadece 21:00 ila 05:00 arasında uygulanacak.
2- Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise Cumartesi günü saat sokağa çıkılabilecek. Ancak Cuma günü saat 21:00 ila Cumartesi günü saat 05:00 arasında ve Cumartesi günü saat 21:00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayan ve Pazartesi günü saat 05:00'te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.
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