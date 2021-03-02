Edirneliler haritadaki 'kırmızı' renginden rahatsız

Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına göre Edirne'de vaka sayısı 107,43 olarak belirlendi. Bu vaka sayısı geçen hafta 75,29'du.

Bir haftada yaşanan vaka artışı vatandaşların kendilerini sorgulamasına da neden oldu.

Edirne sakinlerinden Cem Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada kurallara daha sıkı sarılmanın vaktinin geldiğini gördüklerini söyledi.

Edirne'nin vaka durumunun tüm kentte yaşayanları üzdüğünü ifade eden Yılmaz, "Bundan kendimize bir ders çıkarmalıyız. Kurallara uyarak 2 hafta sonra yapılacak listede sarı bölgeye geçmemiz gerek. Halkımız dikkatli olmalı, ziyaretlerini ertelemeli ve işimiz olmadıkça dışarıya çıkmamalıyız." dedi.

İbrahim Murat Şarbalkanlı, normale dönülmesi için kurallara titizlikle uyulması gerektiğini belirterek, "Tüm vatandaşlara çağrımız kurallara uyarak normale dönmemiz." diye konuştu.

Hatice Demir, vaka sayılarının ve risk boyutunun herkesçe dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Devlet kurumlarının aldığı önlem ve dezenfeksiyon işlemlerine rağmen vatandaşın salgını ciddiye almadığını düşündüğünü ifade eden Demir, kurallara uyanlara karşı kuralları yakalanmadan çiğnemeyi kar sayanların olduğu sürece vaka artışlarının görülmeye devam edeceğine işaret etti.