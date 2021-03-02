1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Edirneliler haritadaki 'kırmızı' renginden rahatsız

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, "çok yüksek riskli" kentler arasında yer alan Edirne'de vatandaşlar, vaka sayılarının düşmesi için tüm tedbirlere daha sıkı uymakta kararlı olduklarını söyledi.
 02 Mart 2021 11:10
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına göre Edirne'de vaka sayısı 107,43 olarak belirlendi. Bu vaka sayısı geçen hafta 75,29'du.

Bir haftada yaşanan vaka artışı vatandaşların kendilerini sorgulamasına da neden oldu.

Edirne sakinlerinden Cem Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada kurallara daha sıkı sarılmanın vaktinin geldiğini gördüklerini söyledi.

Edirne'nin vaka durumunun tüm kentte yaşayanları üzdüğünü ifade eden Yılmaz, "Bundan kendimize bir ders çıkarmalıyız. Kurallara uyarak 2 hafta sonra yapılacak listede sarı bölgeye geçmemiz gerek. Halkımız dikkatli olmalı, ziyaretlerini ertelemeli ve işimiz olmadıkça dışarıya çıkmamalıyız." dedi.

İbrahim Murat Şarbalkanlı, normale dönülmesi için kurallara titizlikle uyulması gerektiğini belirterek, "Tüm vatandaşlara çağrımız kurallara uyarak normale dönmemiz." diye konuştu.

Hatice Demir, vaka sayılarının ve risk boyutunun herkesçe dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Devlet kurumlarının aldığı önlem ve dezenfeksiyon işlemlerine rağmen vatandaşın salgını ciddiye almadığını düşündüğünü ifade eden Demir, kurallara uyanlara karşı kuralları yakalanmadan çiğnemeyi kar sayanların olduğu sürece vaka artışlarının görülmeye devam edeceğine işaret etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yeraltı suyunda petrol izi aranacak
02 Mart 2021 08:28		 CHP'li Belediye ile AK Parti'li belediye 'Zeus' için birleşti
02 Mart 2021 08:23
Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor
01 Mart 2021 23:22		 Yenikapı-Bayrampaşa metro seferleri yeniden başladı
01 Mart 2021 20:58
Salda Gölü için UNESCO'ya dünya doğal mirası başvurusu
01 Mart 2021 19:10		 Sular çekildi tarihi kral yolu ortaya çıktı
01 Mart 2021 19:07
1 Mart onun günü, boyacılıkla kazandı, bir doktor ve bir öğretmen yetiştirdi
01 Mart 2021 18:51		 Tarla süren çiftçinin pulluğuna 2 bin yıllık kitabe takıldı
01 Mart 2021 18:00
Valilik açıkladı: Vakaları gizlice yapılan taziyeler artırdı
01 Mart 2021 16:44		 Meteorolojiden iki bölge için çığ uyarısı
01 Mart 2021 16:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:40 - YHT seferlerinde normalleşme başladı13:37 - Bakan Dönmez: Türkiye'nin bir sonraki enerji dönüşümü yeni teknolojilere geçiş13:29 - Türkiye otomotiv pazarı şubatta yüzde 24,2 büyüdü13:25 - Oğlunu keserek ağır yaralayan sağlık memurunun ifadesi ortaya çıktı13:24 - Güneydoğu 'mavi'yken, Karadeniz neden kırmızı? Prof. Bülent Ertuğrul açıkladı13:17 - İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul depremi açıklaması: Uzak değil
13:16 - Instagram'a Clubhouse benzeri özellik eklendi13:11 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'dan HDP'ye inceleme13:04 - Haftalık 54 bin 95 vakanın yüzde 25'i Karadeniz Bölgesi'nde13:03 - WhatsApp'tan, Android kullanıcılar için yeni özellik13:02 - Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası karar için ertelendi
13:01 - Sigara kullanımı her 5 ölümden biriyle ilişkili13:00 - 1 milyon dolarlık sus payı isteyen kişi temizlikçi çıktı12:56 - Adana'da görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçi suçüstü yakalandı12:53 - Çeyrek altın ne kadar?12:51 - Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
12:46 - Sahte doktorun 'bitkisel ilaç' vurgunu! 180 bin lira dolandırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aynı çiğköfteciye yeni bir saldırı gerçekleşti, bu sefer kardeşi
Hamile kamu personeli, izinli sayılmaya devam edilecek mi?
Yüksek ve çok yüksek riskli illere Cumartesi serbestliği
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi
Pervin Buldan'ın 'Uşak' algısına Belediye Başkanı'ndan cevap
Kılıçdaroğlu'nun para desteği sözü verdiği parti
Kripto paraya, MASAK bloke koydu! Hazine çalışma başlattı
TÜİK Başkanlığına atama yapıldı
Zincir marketler atık toplayacak
PKK ile çıkan çatışmada Uzman Onbaşı şehit düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karizmatik profile akraba yorumları 1
mecbur olmak 2
bilimsel hesap makinesi 3
toycular 1
sirkeli su 2
san marino 1
kamu çalışanlarının normal çalışma düzenine geçmesi 2
Maden suyu 4
pcr testi 3
löküs 4
SON İLANLAR
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Zonguldak KDZ Ereğli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Niğde Ulukışla Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Gülşehir SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam