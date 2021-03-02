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Doğumu sırasında ebeliğini yapan kadının başhemşiresi oldu

Gaziantep'te özel bir hastanede başhemşire olarak görev yapan 31 yaşındaki Serap Maslak ile Maslak'ın doğumunda ebelik yapan 66 yaşındaki Tuncay Taşdemir'in yolları, yıllar sonra görev yaptıkları hastanede yeniden kesişti
 02 Mart 2021 11:16
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Doğumu sırasında ebeliğini yapan kadının başhemşiresi oldu

- Gaziantep'te özel bir hastanede başhemşire olarak görev yapan Serap Maslak, doğumu sırasında ebeliğini yapan 66 yaşındaki Tuncay Taşdemir ile yıllar sonra aynı hastanede beraber çalışmanın heyecanını yaşıyor.

Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir hastanede, yaklaşık 5 yıldır görev yapan 31 yaşındaki başhemşire Serap Maslak, mesleğini büyük bir titizlikle yürütüyor.

Hastanede başhemşire olarak işe başladıktan sonra, sorumlusu olduğu 66 yaşındaki ebe Tuncay Taşdemir ile ortak bir noktaları olduğunu öğrenen Maslak, farklı bir duygu yaşıyor.

Başhemşire Serap Maslak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sevdiği mesleğini yaklaşık 12 yıldır yaptığını söyledi.

Hastanede göreve başladıktan bir süre sonra annesi Dilek Maslak'ın kendisini ziyarete geldiğini anlatan Maslak, "Tuncay abla benim annemi görünce o zaman benim ebem olduğu ortaya çıktı. O an çok mutlu oldum, garip bir his. Çok güzel duygulara büründüm o an." dedi.

İş yerinde Taşdemir'den çok şey öğrendiğini ifade eden Maslak, şöyle devam etti:

"Onunla yaklaşık 5 yıldır çalışıyorum. Bende her zaman yeri ayrıdır. Hem ablamdır hem de sorumluluğum altında çalışıyor, tabi profesyonellik bunu gerektiriyor. Sohbet sırasında bana hikayelerini anlatıyor. Benim doğum anımı anlatıyor. Çok güzel bur duygu bence. Tuncay abla binlerce kişinin doğumuna girmiştir, onlara yardımcı olmuştur ama bizim gibi bir rastlantıya mucize diyorum. İnsanlara anlattığım zaman şaşırıyorlar ama güzel tepkiler alıyorum."

- "Birbirimize karşı saygı, sevgimiz var"

Tuncay Taşdemir de 47 yıldır çeşitli hastanelerde ebelik yaptığını söyledi.

Doğumuna yardımcı olduğu bebeğin büyüyüp beraber çalıştığı biri olmasının garip bir duygu olduğunu belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

"Serap hemşire, 28 Nisan 1990 yılında evde doğdu. Doğumunu hatırlıyorum. Doğumu çok güzel geçmişti. Ben o zaman hiç düşünemedim tabi, bir zaman gelecek benim başhemşirem olacak, diye. Ama hayat böyle bir şey. Birbirimize karşı saygı, sevgimiz var. Kendisi çok iyi bir başhemşire. Herkesi idare eder, yöneticiliği çok iyi."

Bu arada, Serap Maslak'ın Tuncay Taşdemir ile çektirdiği fotoğraf ile "Ebemle aynı hastane de çalışıp, başhemşiresi olmama ne demeli" notunun yer aldığı paylaşımı, sosyal medyada ilgi gördü.

Anadolu Ajansı
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