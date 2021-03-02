1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayder Yaylası'nda dağın içerisine görünmeyen otopark yapılıyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm kapsamında dağ yamacının içerisine 1732 araçlık otopark inşaatı sürüyor
 02 Mart 2021 11:38
+Aa- Yazdır
Ayder Yaylası'nda dağın içerisine görünmeyen otopark yapılıyor

Ayder Yaylası'nda dağın içerisine görünmeyen otopark yapılıyor. Ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na yapılan kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı başladı.

1732 araçlık otopark, yaylanın girişinde dağ yamacının içine inşa edilecek ve üzeri çimle kaplı olacak.

DIŞARINDAN GÖRÜNMEYECEK

Dışarıdan görülmeyecek otoparkın yüzde 15'i tamamlandı. Hizmete girdiğinde yaylaya ulaşanlar, araçlarını otoparka bıraktıktan sonra üstteki seyir terasına çıkacak. Ziyaretçiler, buradan trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol da yapılacak.

YAYLALARA ARAÇ GİRİŞİ SINIRLANDIRILACAK

Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak, yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Yaylada otopark inşaatı ile birlikte yıkımı gerçekleşen kaplıca oteli içinde çalışmalar sürüyor.

"AMAÇ DOĞANIN KORUNMASI"

Ayder'deki kentsel dönüşüm projesinin Rize-Artvin Havaalanı gibi ülke çapında bir yatırım olduğunu ifade eden Rize Valisi Kemal Çeber, "Ayder'de dönüşüm faaliyetini yaparken esas amacımız doğanın korunması. Bir başka dikkat ettiğimiz husus, orada devam eden sosyal yaşamın bu faaliyetlerden çok etkilenmemesi. Dönüşümü yaparken, turizm sektöründen geçinen insanların rezervasyonlarının iptal edilmemesi gibi sosyal amaçları da güdüyoruz. Bunun için de yaylanın en önemli sorunu olan otopark sorunu üzerine yoğunlaştık. 1732 araçlık, yaklaşık 500 tanesi otobüs olmak üzere bir otopark yapıyoruz. Buradan gittiğiniz zaman, otopark olan alanda hiç kimse beton bir yapı ve beton bir manzara görmeyecek. Katlı otopark tamamen dağın içerisine yerleştirilecek.

Otoparkta aracınızdan indiğinizde, çıktığınız terasta yaylanın güzelliğini yaşamaya başlıyorsunuz. Yine aynı noktada bulunan ve yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi olan termal oteli de yıktık. Burada termal otel inşaatlarımız da başladı. 6 blok halinde oluşan inşaat ve konaklama tesisleri ile ilgili faaliyetler devam ediyor. Ayder'in üst tarafında bulunan Gelintülü Şelalesi'ni seyrettirecek cam teras inşaatı da devam ediyor. Ayder içerisinde şu anda son şeklini tam olarak vermediğimiz yolumuzu yaptık. İnşaatı devam eden havaalanımızla Ayder'i buluşturacak yolumuzu da yapıyoruz, güzergah çalışmaları tamamlanmak üzere." dedi.

"BİRAZ HOYRATÇA KULLANMIŞIZ"

Çeber, "Burada Ayderimiz, Trabzon'da Uzungöl'ümüz, Çağrankaya Yaylamız, Sırt Yaylamız, hemen hemen bir belde haline gelmişler. 40 yıl, 70 yıl vatandaşlarımız ne yazık ki biraz hoyratça kullanmış. Bunların hepsine örnek olacak bir yapı ve doğayı Ayder'de oluşturacağız. 2022 Şubat ayında yeni Ayder'i görmeyi hedefliyoruz. İnsanlar baktığı zaman 'tamam yenisi böyle olacak' diyecek, o silueti görmüş olacağız. Diğer taraftan kalan çalışmalar devam edecek." diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
YHT seferlerinde normalleşme başladı
02 Mart 2021 13:40		 Haftalık 54 bin 95 vakanın yüzde 25'i Karadeniz Bölgesi'nde
02 Mart 2021 13:04
Sigara kullanımı her 5 ölümden biriyle ilişkili
02 Mart 2021 13:01		 Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 173 santimetre
02 Mart 2021 12:32
Bilim adamları açıkladı: İstanbul semalarındaki ışın saçan cisim gök taşıdır
02 Mart 2021 11:20		 Doğumu sırasında ebeliğini yapan kadının başhemşiresi oldu
02 Mart 2021 11:16
Yasaklar kalktı, paçacılara akın ettiler
02 Mart 2021 11:15		 Van, Bitlis ve Muş'ta 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
02 Mart 2021 10:09
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı
02 Mart 2021 09:55		 Meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor
02 Mart 2021 09:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:40 - YHT seferlerinde normalleşme başladı13:37 - Bakan Dönmez: Türkiye'nin bir sonraki enerji dönüşümü yeni teknolojilere geçiş13:29 - Türkiye otomotiv pazarı şubatta yüzde 24,2 büyüdü13:25 - Oğlunu keserek ağır yaralayan sağlık memurunun ifadesi ortaya çıktı13:24 - Güneydoğu 'mavi'yken, Karadeniz neden kırmızı? Prof. Bülent Ertuğrul açıkladı13:17 - İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul depremi açıklaması: Uzak değil
13:16 - Instagram'a Clubhouse benzeri özellik eklendi13:11 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'dan HDP'ye inceleme13:04 - Haftalık 54 bin 95 vakanın yüzde 25'i Karadeniz Bölgesi'nde13:03 - WhatsApp'tan, Android kullanıcılar için yeni özellik13:02 - Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası karar için ertelendi
13:01 - Sigara kullanımı her 5 ölümden biriyle ilişkili13:00 - 1 milyon dolarlık sus payı isteyen kişi temizlikçi çıktı12:56 - Adana'da görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçi suçüstü yakalandı12:53 - Çeyrek altın ne kadar?12:51 - Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
12:46 - Sahte doktorun 'bitkisel ilaç' vurgunu! 180 bin lira dolandırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aynı çiğköfteciye yeni bir saldırı gerçekleşti, bu sefer kardeşi
Hamile kamu personeli, izinli sayılmaya devam edilecek mi?
Yüksek ve çok yüksek riskli illere Cumartesi serbestliği
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi
Pervin Buldan'ın 'Uşak' algısına Belediye Başkanı'ndan cevap
Kılıçdaroğlu'nun para desteği sözü verdiği parti
Kripto paraya, MASAK bloke koydu! Hazine çalışma başlattı
TÜİK Başkanlığına atama yapıldı
Zincir marketler atık toplayacak
PKK ile çıkan çatışmada Uzman Onbaşı şehit düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ağır yaşamlar 3
ikbal 1
ice man 1
27.02.2021 galatasaray bb erzurumspor müsabakası 1
yılgınlık 1
hayat kısa kuşlar uçuyor 2
pcr testi 3
pandül 3
60 yaş ve üzerinde olanlara idari izinli olmaları 3
mai ve siyah 1
SON İLANLAR
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Zonguldak KDZ Ereğli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Niğde Ulukışla Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Nevşehir Gülşehir SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam