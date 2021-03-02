Ayder Yaylası'nda dağın içerisine görünmeyen otopark yapılıyor. Ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na yapılan kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı başladı.

1732 araçlık otopark, yaylanın girişinde dağ yamacının içine inşa edilecek ve üzeri çimle kaplı olacak.

DIŞARINDAN GÖRÜNMEYECEK

Dışarıdan görülmeyecek otoparkın yüzde 15'i tamamlandı. Hizmete girdiğinde yaylaya ulaşanlar, araçlarını otoparka bıraktıktan sonra üstteki seyir terasına çıkacak. Ziyaretçiler, buradan trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol da yapılacak.

YAYLALARA ARAÇ GİRİŞİ SINIRLANDIRILACAK

Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak, yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Yaylada otopark inşaatı ile birlikte yıkımı gerçekleşen kaplıca oteli içinde çalışmalar sürüyor.

"AMAÇ DOĞANIN KORUNMASI"

Ayder'deki kentsel dönüşüm projesinin Rize-Artvin Havaalanı gibi ülke çapında bir yatırım olduğunu ifade eden Rize Valisi Kemal Çeber, "Ayder'de dönüşüm faaliyetini yaparken esas amacımız doğanın korunması. Bir başka dikkat ettiğimiz husus, orada devam eden sosyal yaşamın bu faaliyetlerden çok etkilenmemesi. Dönüşümü yaparken, turizm sektöründen geçinen insanların rezervasyonlarının iptal edilmemesi gibi sosyal amaçları da güdüyoruz. Bunun için de yaylanın en önemli sorunu olan otopark sorunu üzerine yoğunlaştık. 1732 araçlık, yaklaşık 500 tanesi otobüs olmak üzere bir otopark yapıyoruz. Buradan gittiğiniz zaman, otopark olan alanda hiç kimse beton bir yapı ve beton bir manzara görmeyecek. Katlı otopark tamamen dağın içerisine yerleştirilecek.

Otoparkta aracınızdan indiğinizde, çıktığınız terasta yaylanın güzelliğini yaşamaya başlıyorsunuz. Yine aynı noktada bulunan ve yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi olan termal oteli de yıktık. Burada termal otel inşaatlarımız da başladı. 6 blok halinde oluşan inşaat ve konaklama tesisleri ile ilgili faaliyetler devam ediyor. Ayder'in üst tarafında bulunan Gelintülü Şelalesi'ni seyrettirecek cam teras inşaatı da devam ediyor. Ayder içerisinde şu anda son şeklini tam olarak vermediğimiz yolumuzu yaptık. İnşaatı devam eden havaalanımızla Ayder'i buluşturacak yolumuzu da yapıyoruz, güzergah çalışmaları tamamlanmak üzere." dedi.

"BİRAZ HOYRATÇA KULLANMIŞIZ"

Çeber, "Burada Ayderimiz, Trabzon'da Uzungöl'ümüz, Çağrankaya Yaylamız, Sırt Yaylamız, hemen hemen bir belde haline gelmişler. 40 yıl, 70 yıl vatandaşlarımız ne yazık ki biraz hoyratça kullanmış. Bunların hepsine örnek olacak bir yapı ve doğayı Ayder'de oluşturacağız. 2022 Şubat ayında yeni Ayder'i görmeyi hedefliyoruz. İnsanlar baktığı zaman 'tamam yenisi böyle olacak' diyecek, o silueti görmüş olacağız. Diğer taraftan kalan çalışmalar devam edecek." diye konuştu.