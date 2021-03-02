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'Türkiye imalat sanayisi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ediyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 2020 yılının 4. çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 38,7'lik artışın, imalat sanayisinin büyümeye devam edeceğinin göstergesi olduğunu kaydetti.
 02 Mart 2021 11:53
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'Türkiye imalat sanayisi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ediyor'

Bakan Mustafa Varank, imalat sanayisinin 2020 yılının 4'üncü çeyreğindeki yüzde 10,5'lik büyümeyle GSYH'ye en çok katkı sağlayan sektör olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin imalat sanayisi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ettiğini ve bunun en güzel tarafının ise üretimdeki artışın istihdama da yansıması olduğunu belirten Varank, "2020 yılının 4. çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 38,7'lik artış, imalat sanayisinin büyümeye devam edeceğinin göstergesi." açıklamasında bulundu.
Anadolu Ajansı
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