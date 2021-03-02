Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personelin nakil sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı 663-45/A ve 657-4/B kapsamında çalışan sözleşmeli personelin nakil sonuçlarını açıkladı
|02 Mart 2021 11:58
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Sağlık Bakanlığı, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği sonuçlarını açıkladı.
Kura çekilişi 02.03.2021 tarihinde saat 10:30 'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmadı.
İşte Nakil Sonuçları ;
663-45/A maddesi kapsamında çalışan sözleşmeli personel nakil sonuç listesi için (Ekte Tablo-1)
657-4/B maddesi kapsamında çalışan sözleşmeli personel nakil sonuç listesi için (Ekte Tablo-2)
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