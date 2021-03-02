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Çorlu'da polis aracına silahlı saldırı kamerada

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde devriye görevi yapan sivil polis aracına tabanca ile ateş açan Fırat Şolcun (20), yakalandı. Şolcun'un polis aracına ateş ettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
 02 Mart 2021 11:59
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Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi 3'üncü Sokak üzerinde önceki gece yaşanan olayda devriye gezen sivil polis aracına tabanca ile ateş açıldı. Sivil polislerin yara almadığı saldırının ardından şüpheli, kaçtı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlatarak, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin Fırat Şolcun olduğu saptandı. Şolcun, saklandığı evde yakaladı.

DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANMIŞ

Gözaltına alınan Fırat Şolcun'un, 4 ayrı suçtan kaydı bulunduğu, 2015 yılında işlediği cinayet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden pandemi tedbirleri kapsamında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şolcun'un ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği, "Ben ateş açmadım" dediği öğrenildi.

ATEŞ AÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Fırat Şolcun'un, polis aracına tabanca ile ateş açtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir evin duvarının arkasına gizlenen Şolcun, sokağa çıkıp hedef gözeterek, ateş açıyor. Şolcun, bir süre sonra yeniden yere çömelerek tabancasını ateşliyor. Boş kovanları toplayıp, kaçıyor.

DHA
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