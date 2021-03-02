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Polisin 'dur' ihtarına uymayan 4 şüpheli otomobille kaçarken kaza yaptı
Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp araçla kaçan ve kazaya karışan 4 zanlı gözaltına alındı.
|02 Mart 2021 12:05
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Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp araçla kaçan ve kazaya karışan 4 zanlı gözaltına alındı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şarhöyük Mahallesi'nde şüphe üzerine 26 GE 202 plakalı otomobili takibe aldı.
Ekiplerin ikazına uymayıp kaçan kişilerin bulunduğu araç, Şenay Sokak'ta bir evin duvarına çarptı.
Kazada hafif yaralanan Ş.Y, R.B, Ş.B.İ. ve B.Y, tedavilerinin ardından gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.
Otomobilde yapılan aramada ise tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
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