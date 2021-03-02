'Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamına ulaştık'
|02 Mart 2021 12:14
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şubatta ihracatımız yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır." açıklamasında bulundu.
Pekcan, "Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla 2021'de yatırımlar ve üretimde elimizin çok daha güçleneceğini öngörüyoruz." dedi.
Bakan Pekcan açıklamarının devamında şunları kaydetti:
"Yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükseldi. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir. Şubatta ithalat, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 9,8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar oldu. İlk 2 ayda dış ticaret açığı yüzde 15,3 düştü."
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