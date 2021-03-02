Yeni normalleşme döneminde ilk karantina haberi gelmeye başladı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 5 sokak ve bir caddede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
|02 Mart 2021 12:24
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Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dervişpaşa Mahallesi'nde Çoban Kahya Caddesi ile 470, 471, 472, 473 ve 474. sokakta pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Kaymakam Ahmet Arık başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, söz konusu cadde ve sokaklarda karantina uygulaması başlatılmasına ve 10 gün süreyle giriş çıkışların sınırlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
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