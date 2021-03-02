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Başkent'te tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı

Ailelerince okullara getirilen çocukları girişte öğretmenleri karşıladı- Öğrenciler, okul binası girişinde kurulan platformda ellerini dezenfekte ettikten sonra sosyal mesafe korunacak şekilde sınıflarına alındı- Uzun bir aradan sonra yeniden okullarına ve arkadaşlarına kavuşan öğrencilerin mutlu olduğu gözlendi
 02 Mart 2021 12:27
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Başkent'te tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklanan il bazlı yerinde karar uygulaması kapsamında Ankara'da tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlandı.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan Kovid-19 risk haritasında orta riskli (sarı) kategoride yer alan Ankara'da tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde, yüz yüze eğitim heyecanı yaşandı.

Yüz yüze eğitim, okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat şeklinde gerçekleştirilecek.

Liselerde ise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlandı.

- Okullarda sosyal mesafe kuralları

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Türkan Yamantürk İlkokulunda, yüz yüze eğitim öncesinde tüm hazırlıklar yapıldı, okul dezenfekte edildi ve sınıflarda düzenlemeler gerçekleştirildi.

Okula aileleri ile maskeleri takılı şekilde gelen çocukları girişte öğretmenleri karşılayarak içeri aldı. Öğrenciler, okul bahçesinde sosyal mesafe kurallarına göre bir araya geldi.

Bayrak töreninin ardından İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler, okul binası girişinde kurulan platformda ellerini dezenfekte etti, öğretmenlerinin eşliğinde sosyal mesafe korunacak şekilde ayarlanan sınıflarına alındı.

Okul içinde ve bahçede, salgına karşı bilgilendirici broşürler ve sosyal mesafenin korunmasını hatırlatan etiketler yer aldı.

İlk dersin bitmesinin ardından öğrenciler, öğretmelerinin denetiminde teneffüse çıkarak oynamanın tadını çıkardı.

- "İçimde büyük bir sevinç var, okulu çok özlemiştim"

Uzun bir aradan sonra tekrar yüz yüze eğitimin başlamasının sevincini yaşayan öğretmen ve öğrenciler, okullarını çok özlediklerini dile getirdi.

İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Toprak Alp Kürekçi, okula başladığı için duyduğu heyecanı dile getirerek, "Çok mutluyum, içimde büyük bir sevinç var. Okulu çok özlemiştim." dedi.

İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi Yağmur Yerlikaya da mutlu ve heyecanlı olduğunu söylerken, 10 yaşındaki Çınar Başaran da "Arkadaşlarımı özledim, çünkü arkadaşlarımla uzun zamandır oynayamıyordum, heyecanlıyım." diye konuştu.

İlkokul öğrencisi Berra Bozyiğit ise arkadaşlarına hediyeler aldığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerden Serpil Civelek Özgür ise bugün çok heyecanlı ve mutlu olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizle birlikte olmak, yeniden onların sesinin koridorlarda çınladığını duymak bizi inanılmaz mutlu ediyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek bu süreci yürüteceğiz. Umarım daha güzel günlerde sınıflarda çocuklarımızla birlikte olacağız."

Anadolu Ajansı
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