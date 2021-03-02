Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 173 santimetre
En fazla kar kalınlığı kayak merkezlerinde 173 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
|02 Mart 2021 12:32
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AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 173, Hakkari'de 143, Palandöken'de 128, Erciyes'te 95, Nemrut'ta 82, Sarıkamış'da 81, Uludağ'da 72, Davraz'da 63, Ovacık'ta 60, Çambaşı'nda 55, Konaklı'da 59, Haserek'te 50, Kartepe'de 42, Ergan'da 39, Akdağ'da 35, Küpkıran'da 30, Yıldıztepe'de 28, Zigana'da 22, Murat Dağı'nda 21, Kop Dağı'nda 19, Hazarbaba'da 15, Yalnızçam'da 12, Kandilli'de 8, Keltepe'de 7 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|02.03.2021
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KY
|-4
|-6
|Palandöken
|ÇB
|-4
|-16
|Erciyes
|S
|-0
|-13
|Nemrut
|KY
|-3
|-6
|Sarıkamış
|ÇB
|-2
|-15
|Uludağ
|KY
|-2
|-7
|Davraz
|HKY
|4
|-7
|Ovacık
|PB
|3
|-7
|Çambaşı
|KY
|-3
|-10
(KY: Kar yağışlı ÇB: Çok bulutlu S: Sisli HKY: Hafif kar yağışlı PB: Parçalı bulutlu)
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