Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 6 gözaltı
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
|02 Mart 2021 12:43
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Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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