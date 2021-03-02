Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
Başakşehir'de içlerinde yolcu bulunmayan ve aynı hatta çalıştıkları öğrenilen 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada şoförlerden biri yaralandı.
|02 Mart 2021 12:51
|+Aa- Yazdır
Kaza, saat 10.30 sıralarında Başakşehir Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyreden aynı hatta çalışan 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu şoförlerden biri hafif şekilde yaralanırken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otobüslerin kaza sırasında yolcu taşımadıkları öğrenildi. Kazada şoförlerden birinin direksiyon başında rahatsızlandığı iddia edilirken, hafif şekilde yaralanan bir şoför yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana'da görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçi suçüstü yakalandı
02 Mart 2021 12:56
|Sahte doktorun 'bitkisel ilaç' vurgunu! 180 bin lira dolandırdı
02 Mart 2021 12:46
|Polisin 'dur' ihtarına uymayan 4 şüpheli otomobille kaçarken kaza yaptı
02 Mart 2021 12:05
|Çorlu'da polis aracına silahlı saldırı kamerada
02 Mart 2021 11:59
|Van'da kırsal alanda erkek cesedi bulundu
02 Mart 2021 11:51
|Balıkesir'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
02 Mart 2021 11:23
|Çorum'da 7 bin 291 litre sahte içki ele geçirildi
02 Mart 2021 10:49
|Bu kez 'Kocan cinayet işledi' diyerek dolandırdılar
02 Mart 2021 10:17
|Kaybolan Jandarma Tim Komutanını arama çalışması sürüyor
02 Mart 2021 09:56
|Ormanda 2 bin cep telefonu bulundu
02 Mart 2021 09:46