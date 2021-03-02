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Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

Başakşehir'de içlerinde yolcu bulunmayan ve aynı hatta çalıştıkları öğrenilen 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada şoförlerden biri yaralandı.
 02 Mart 2021 12:51
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Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Başakşehir Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyreden aynı hatta çalışan 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu şoförlerden biri hafif şekilde yaralanırken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otobüslerin kaza sırasında yolcu taşımadıkları öğrenildi. Kazada şoförlerden birinin direksiyon başında rahatsızlandığı iddia edilirken, hafif şekilde yaralanan bir şoför yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
DHA
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