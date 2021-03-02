Adana'da görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçi suçüstü yakalandı
|02 Mart 2021 12:56
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Kaçak sünnetçinin görme güçlüğü çektiği fark edilirken sadece Suriyeli çocuklara hizmet verdiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.
Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçi Adana ekiplerince suçüstü yakalandı.
Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Yeşilyuva Mahallesi'nde kaçak muayenehane işletildiği ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte adrese baskın yaptı. Ekipler, baskında kaçak muayenehaneyi işleten Suriye uyruklu N.G'yi sağlıksız bir ortamda, ofis masası üstüne serilen halı üzerinde kendi ülke vatandaşı bir çocuğu sünnet etmeye hazırlanırken suçüstü yakaladı.
BAŞKA ÇOCUKLAR DA SIRADA BEKLİYORDU
N.G'nin sünnet etmeye hazırlandığı çocuk koruma altına alınırken, kaçak muayenehanede ebeveynleri tarafından sünnet edilmek üzere getirilen başka çocukların da sıra beklediği tespit edildi.
SADECE SURİYELİLERE HİZMET VERİYORMUŞ
Zabıta ekiplerinin tuttuğu tutanakla kaçak muayenehane süresiz olarak mühürlenip kapatıldı. Hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılan N.G'nin, görme güçlüğü çektiği de görüldü. Adreste yapılan aramada makas, şırınga, ilaçlar, serum, pansuman malzemeleri ve oksijen makinesi bulunurken, N.G'nin bir yıldan daha fazla bir süredir kaçak muayenehane işletip doktorluk yaptığı öğrenildi.
Muayene olmak için sıra bekleyen sığınmacılardan elde edilen bilgilere göre N.G'nin, sadece Suriyeli sığınmacılara hizmet verdiği ve yetişkinlerin de hastalandıklarında N.G. tarafından muayene ve tedavi edildiği ortaya çıktı.
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