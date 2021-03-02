1 milyon dolarlık sus payı isteyen kişi temizlikçi çıktı
|02 Mart 2021 13:00
|+Aa- Yazdır
Taciz ve tecavüz vakalarının son aylarda peş peşe patlak verdiği CHP, şimdi de Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın 'Ayıp nedenli' olduğu ifade edilen istifası ile gündemde.
Sosyal medya üzerinden istifasını açıklayan Sancar, hakkındaki iddialar sonrası "Kaset var diye, baskı oluşturuldu. Gerekli yerlere şikayetimi yaptım. Bir kaset falan ortaya çıkarsa, çıktığında da tüm bu ahlaksızca saldırılara karşı, en kısa zaman içinde öyle yazılı açıklama yaparak da değil, medyanın karşısına çıkıp tek tek cevap vereceğim" demişti.
Sabah gazetesinin haberine göre, Sancar'ın istifasının arkasında CHP Genel Merkezi'ne gönderilen ve karşılığında 1 milyon dolar istenen 4 dakikalık kaset olduğu öne sürüldü.
Görüntüler karşılığı 1 milyon dolar
İddiaya göre Denizli'de 3 ay önce bir arkadaşının davetiyle gittiği evde iki genç tarafından Sancar'ın uygunsuz görüntüleri çekildi ve Sancar'dan 1 milyon dolar istendi. Sancar bunun üzerine savcılığa giderek, şikayetçi oldu.
Merkezefendi Belediyesi çalışanı gözaltında
Şikayet sonrası Denizli'deki CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde temizlik ve ilaçlama hizmetleri bölümünde çalışan F.S. gözaltına alındı.
1 milyon dolar şantajı yapılan 4 dakikalık kaset
Oysa Sancar'ın istifasının arkasında bir süre önce CHP Genel Merkezi'ne gönderilen ve karşılığında 1 milyon dolar istenen 4 dakikalık kaset olduğu öğrenildi. Kasette alkollü bir ortamda Sancar'ın yer aldığı görüntülerin olduğu öne sürüldü.
2 genç tarafından Denizli'de uygunsuz görüntüleri çekildi
İddiaya göre Sancar'ın, Denizli'de 3 ay önce bir arkadaşının davetiyle gittiği evde iki genç tarafından uygunsuz görüntüleri çekildi ve Sancar'dan 1 milyon dolar istendi. Sancar bunun üzerine savcılığa giderek, şikayetçi oldu.
Para alamayınca CHP Genel Merkezi'ne gönderdiler
Sancar'dan istedikleri parayı alamayan şantajcılar bir süre önce videoyu CHP Genel Merkezi'ne gönderip, onlardan da para istedi.
Kılıçdaroğlu'ndan 'istifa etsin' talimatı
Kasetin Genel Merkez'e ulaşmasından hemen sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "istifa etsin" talimatı üzerine, bir genel merkez yöneticisi Sancar'la görüşüp, istifa etmesi gerektiğini iletti.
Genel Başkan Yardımcısı boş kağıda imza attırdı
CHP genel başkan yardımcılarından biri, boş kağıda Sancar'a imza attırdı, sonrasında kağıdı istifa dilekçesi olarak doldurdu. Daha sonra da istifa metni yazıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Güneydoğu 'mavi'yken, Karadeniz neden kırmızı? Prof. Bülent Ertuğrul açıkladı
02 Mart 2021 13:24
|İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul depremi açıklaması: Uzak değil
02 Mart 2021 13:17
|MİT'in 2020 istihbarat faaliyet raporu açıklandı
02 Mart 2021 11:20
|TİHEK'ten 'yeni anayasa'ya ilişkin öneriler
02 Mart 2021 11:00
|Bahçeli: Mutfakta yangın var diyenler, vatandaki yangını ne zaman görecek
02 Mart 2021 11:00
|'Yeni anayasa için ortak niyet varsa elimi taşın altına koymaya hazırım'
02 Mart 2021 10:13
|Adalet Bakanı Gül: Bugün yeni ve sivil anayasa çalışmaları için milat
02 Mart 2021 10:02
|Kılıçdaroğlu'nun para desteği sözü verdiği parti
02 Mart 2021 09:26
|Soylu'dan 'Kontrollü normalleşme dönemi' açıklaması
02 Mart 2021 09:24
|Pervin Buldan'ın 'Uşak' algısına Belediye Başkanı'ndan cevap
02 Mart 2021 08:09