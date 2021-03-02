1 milyon dolarlık sus payı isteyen kişi temizlikçi çıktı

Taciz ve tecavüz vakalarının son aylarda peş peşe patlak verdiği CHP, şimdi de Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın 'Ayıp nedenli' olduğu ifade edilen istifası ile gündemde.

Sosyal medya üzerinden istifasını açıklayan Sancar, hakkındaki iddialar sonrası "Kaset var diye, baskı oluşturuldu. Gerekli yerlere şikayetimi yaptım. Bir kaset falan ortaya çıkarsa, çıktığında da tüm bu ahlaksızca saldırılara karşı, en kısa zaman içinde öyle yazılı açıklama yaparak da değil, medyanın karşısına çıkıp tek tek cevap vereceğim" demişti.

Sabah gazetesinin haberine göre, Sancar'ın istifasının arkasında CHP Genel Merkezi'ne gönderilen ve karşılığında 1 milyon dolar istenen 4 dakikalık kaset olduğu öne sürüldü.

Görüntüler karşılığı 1 milyon dolar

İddiaya göre Denizli'de 3 ay önce bir arkadaşının davetiyle gittiği evde iki genç tarafından Sancar'ın uygunsuz görüntüleri çekildi ve Sancar'dan 1 milyon dolar istendi. Sancar bunun üzerine savcılığa giderek, şikayetçi oldu.

Merkezefendi Belediyesi çalışanı gözaltında

Şikayet sonrası Denizli'deki CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde temizlik ve ilaçlama hizmetleri bölümünde çalışan F.S. gözaltına alındı.

1 milyon dolar şantajı yapılan 4 dakikalık kaset

Oysa Sancar'ın istifasının arkasında bir süre önce CHP Genel Merkezi'ne gönderilen ve karşılığında 1 milyon dolar istenen 4 dakikalık kaset olduğu öğrenildi. Kasette alkollü bir ortamda Sancar'ın yer aldığı görüntülerin olduğu öne sürüldü.

2 genç tarafından Denizli'de uygunsuz görüntüleri çekildi

İddiaya göre Sancar'ın, Denizli'de 3 ay önce bir arkadaşının davetiyle gittiği evde iki genç tarafından uygunsuz görüntüleri çekildi ve Sancar'dan 1 milyon dolar istendi. Sancar bunun üzerine savcılığa giderek, şikayetçi oldu.

Para alamayınca CHP Genel Merkezi'ne gönderdiler

Sancar'dan istedikleri parayı alamayan şantajcılar bir süre önce videoyu CHP Genel Merkezi'ne gönderip, onlardan da para istedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'istifa etsin' talimatı

Kasetin Genel Merkez'e ulaşmasından hemen sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "istifa etsin" talimatı üzerine, bir genel merkez yöneticisi Sancar'la görüşüp, istifa etmesi gerektiğini iletti.

Genel Başkan Yardımcısı boş kağıda imza attırdı

CHP genel başkan yardımcılarından biri, boş kağıda Sancar'a imza attırdı, sonrasında kağıdı istifa dilekçesi olarak doldurdu. Daha sonra da istifa metni yazıldı.