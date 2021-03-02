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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası karar için ertelendi

Mahkemenin 7 Nisan'da kararını açıklaması bekleniyor
 02 Mart 2021 13:02
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası karar için ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 497 sanığın yargılandığı davada, sanıkların son sözlerinin alınması tamamlandı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken tutuksuz sanıklardan bazıları salonda hazır bulundu.

Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Sanıkların tamamının son sözlerin dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme, karar duruşması için 7 Nisan'a gün verdi.
Anadolu Ajansı
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