Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'dan HDP'ye inceleme
|02 Mart 2021 13:09
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Yargıtay Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazarak eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da sanıkları arasında bulunduğu 108 sanıklı Kobani ididanamesinin ekleri ile birlikte gönderilmesini istedi.
Kobani soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmişti.
Başsavcılık bu fezlekelerin örneğini de istedi. Başsavcılık kaynakları tüm siyasi partilerin faaliyetlerinin takip edildiğini vurgulayarak, söz konusu belgelerin rutin inceleme kapsamında talep edildiğini bildirdi.
Siyasi partilerin faliyetlerini izlemekle görevli Başsavcılıkça yapılacak inceleme
sonucu, HDP'nin "terör eylemlerinin odağı" olduğu tespit edilirse,
HDP hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilecek.
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