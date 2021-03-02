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Haftalık 54 bin 95 vakanın yüzde 25'i Karadeniz Bölgesi'nde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı korona virüs vaka sayılarına göre Türkiye'de 20-26 Şubat tarihleri arasında 52 bin 95 vaka tespit edildi. Çok yüksek risk kategorisinde yer alan Karadeniz Bölgesi'nde ise 13 bin 14 kişi tespit edilirken toplam vakaların yüzde 24,98'i Karadeniz Bölgesi'nde görüldü.
 02 Mart 2021 13:04
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Haftalık 54 bin 95 vakanın yüzde 25'i Karadeniz Bölgesi'nde

Bakan Koca'nın açıkladığı 20-26 Şubat verilerine göre Türkiye'de 54 bin 95 korona virüsü vakası tespit edildi. Karadeniz Bölgesi'nin tamamında tespit edilen vaka sayısı ise 13 bin 14 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 9,46'sına sahip olan Karadeniz Bölgesi korona virüsü rakamları göz önüne alındığında yüzde 24,98 gibi büyük fark ile en üst sırada yer aldı.

En çok vaka Samsun'da

20-26 Şubat tarihleri arasında Karadeniz Bölgesi'nde en çok vaka görülen il Samsun oldu. Samsun'da tespit edilen vaka sayısı geçen hafta 2 bin 752 kişi olurken bu hafta sayı 3 bin 555 kişi olarak tespit edildi.

Vaka sayısı düşen tek il Çorum

Karadeniz Bölgesi'nde 18 il bulunuyor. 18 il içerisinde geçen haftaya göre vaka sayısı azalan tek il Çorum oldu. Çorum'da geçen hafta 218 vaka tespit edilirken 20-26 aralık tarihleri arasında 149 vaka belirlendi. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan diğer 17 ilde ise vaka sayılarında artış yaşandı. Diğer illerdeki vaka sayıları ise şu şekilde:

Artvin 150 vaka, Rize 733 vaka, Bayburt 25 vaka, Trabzon bin 944 vaka, Gümüşhane 162 vaka, Giresun bin 182 vaka, Ordu 2 bin 297 vaka, Tokat 995 vaka, Amasya 370 vaka, Samsun 3 bin 555 vaka, Sinop 346 vaka, Çorum 149 vaka, Kastamonu 128 vaka, Bartın 85 vaka, Karabük 62 vaka, Zonguldak 349 vaka, Düzce 221 vaka ve Bolu 261 vaka.
İhlas Haber Ajansı
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